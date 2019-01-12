Послания из будущего, доказывающие существование путешествий во времени

О путешествиях во времени говорится много, приводятся различные примеры или даже доказательства таких путешествий. В итоге мир разделился на две части. Большая часть считает, что этим доказательствам можно верить, меньшая же уверена, что все это из области фантастики. Главный аргумент скептиков прост: полноценных доказательств, что люди или предметы могут мгновенно перемещаться из одного времени в другое, до сих пор нет.

Но это только на первый взгляд. Потому что история знает несколько вполне убедительных примеров если не путешествия во времени, то необъяснимых событий, которые ну никак не могли бы произойти, если бы такие путешествия не были возможны.

Как передает Day.Az со ссылкой на mirtayn.ru, один из самых ярких примеров - событие, случившееся в Осло семь лет назад. Ему предшествовала история более чем столетней давности. Началась она в 1912 г., когда бургомистр норвежского города Отта Йохан Нигард запечатал сургучом некий пакет, наказав вскрыть его через сто лет. Восемьдесят лет этот пакет хранился на почтамте в Осло, еще двадцать лет выставлялся в музее Гудбрандсдаля. Когда его в 2012 г. наконец вскрыли, всех ждал огромный сюрприз. Даже не сюрприз - истинное потрясение.

Вскрытие пакета произошло в торжественной обстановке, при большом скоплении людей, присутствовали и газетчики, и тележурналисты с камерами. Весь процесс вскрытия был запечатлен на камеры. Однако поначалу содержимое пакета разочаровало: внутри лежали какие-то старые документы городского управления, не представлявшие никакой ценности, и норвежский флаг. Среди бумаг находились и две газеты 1914 г.

Газеты поначалу вызвали лишь раздражение: бургомистр торжественно запечатал пакет, отдал его на столетнее хранение, чтобы потомки ознакомились с важным для него содержимым. И вдруг сам же его вскрыл - через два года - чтобы положить какие-то газеты. И зачем тогда стоило все это затевать - с запечатыванием, хранением?..

Однако через некоторое время решили все-таки пакет исследовать и отдали его на экспертизу. И вот тут-то оно и случилось - то самое потрясение: эксперты выдали однозначное заключение, что пакет с 1912 г. ни разу не вскрывался!

Затем подключились другие специалисты и выдали еще одно заключение: бургомистр доступа к почтовому хранилищу в Осло не имел. Точнее, не только бургомистр, а вообще никто! Так уж оно устроено, это самое хранилище. Иначе какой в нем смысл, если к хранящимся отправлениям будут иметь доступ какие-то люди?

Да пусть бы даже люди и имели доступ - смотри пункт первый: пакет не вскрывался! Тогда откуда же взялись газеты?!

Версии выдвигались довольно интересные. Самой интересной была версия, что налицо розыгрыш: бургомистр повелел напечатать газету в единичном экземпляре и поставить на ней другой год - 1914-й. Хорошая версия, креативная. Да вот только содержание газет говорит о том, что они напечатаны именно в 1914 г.

После того как все самые смелые идеи были исчерпаны, пришлось уйти в другую область объяснения - фантастическую. Скрепя сердце, исследователи предположили, что либо бургомистр Нигард побывал в будущем, недалеко, правда, отстоящем - всего на два года - и принес оттуда с собой газеты, либо они каким-то образом попали к нему в руки. Кто-то другой "сходил в будущее" и отдал ему. А бургомистр решил не рассказывать об этом никому из своих современников, а таким вот экстраординарным способом поведать об аномальном факте далеким потомкам.

Самое любопытное, что подобный случай не единичен. В семье Харсфельд (Луисвилл, США) хранится полученная в середине 50-х гг. ХХ в. поздравительная открытка с видом немецкого города Франкфурта. Рита Харсфельд получила ее когда-то от своего деда, умершего в 1959 г. Но дело в том, что сама открытка выпущена в 1983 г. (!) и на ней есть здания, которые в 50-е годы еще не были построены. Почтовые штемпели 1959 г. на открытке (признанные экспертами подлинными) говорят, что это не розыгрыш и не мистификация семьи Харсфельд либо кого-то другого: открытка 1983 г. выпуска прошла почту в 1959 г.

Некий житель туркменского города Чарджоу, пожелавший для широкой печати остаться неизвестным, рассказывает еще более удивительную историю. В детстве его почему-то долго не принимали в пионеры. Почему - мужчина молчит. Может, хулиганом был, может, еще что...

Однако мальчику очень хотелось читать газету "Пионерская правда", но выписывать ее разрешалось только членам пионерской организации. Однажды летней ночью наш герой лег спать во дворе. Ему не спалось, и школьник стал молиться Всевышнему, верить в которого его приучила бабушка: "Боже, помоги мне стать пионером и читать "Пионерскую правду".

Внезапно поднялся пылевой вихрь. И тут мальчик увидел кружащуюся в воздухе газету. Он схватил ее, и ветер тут же стих. Оказалось, что это "Пионерская правда". Наутро мальчик принялся читать ее и, к своему изумлению, обнаружил, что выпуск газеты датирован будущим годом. Так и не поняв, откуда взялась "Пионерская правда", он решил, что это газета соседской девочки. Но соседи все отрицали.

На следующий год мальчугана приняли-таки в пионеры, и он выписал "Пионерскую правду". И вот в один из дней получил точно такой же номер газеты, как тот, что год назад принес ему ветер. Выходит, та газета и впрямь попала к нему из будущего? (Оба идентичных номера газеты лежат у туркменских журналистов, но сами по себе они, конечно, ничего не доказывают. А вот показания соседей, к которым парнишка пришел спросить, не их ли это газета, подтверждают такой визит в далеких 60-х.)

В последнее время можно встретить информацию и о различных паранормальных явлениях, связанных с мобильной связью и Интернетом. Так, рассказывают о странных СМС. Кто-то получает сообщения из 2023 г., кто-то - из 2080-го... Их все объединяет то, что они написаны на неизвестном языке, который не поддается расшифровке компьютерными средствами.

Анатолий Гришин - студент, самый обычный житель Челябинска. Т.е. он считал себя таковым, пока ему не начали приходить загадочные СМС. Первое из них пришло в день его рождения. Номер был ему незнаком, текст состоял из иероглифов. Анатолий обратил внимание на дату - 1 января 2040 г. Он подумал, что кто-то решил над ним просто подшутить, выставив неправильную дату и кодировку, что, в принципе, легче легкого. Но аналогичные послания стали поступать раз в несколько дней. И на всех значился 2040 г.

Это заставило парня призадуматься. На всякий случай он сохранил все сообщения и попытался расшифровать их с помощью компьютера, но удалось распознать лишь отдельные символы.

Когда СМС накопилось довольно много, чтобы можно было закрывать на них глаза, Анатолий позвонил своему мобильному оператору и узнал, что загадочные СМС не пробиваются по базе данных, т.е. выходило, что он их вовсе не получал!

Ему предложили сменить номер. После этого в течение месяца ничего не приходило, а потом вновь пришло СМС, на сей раз не только с иероглифами, но и с цифрами, датированное уже 2042 г.

Попытавшись пробить номер телефона, с которого приходили сообщения, Анатолий выяснил, что тот не закреплен ни за одним оператором. Таинственного номера словно не существовало в природе. А вскоре студент заметил, что после получения каждого сообщения с ним случается какая-нибудь неприятность. Например, получив одно из них, он попал в аварию.

Встревоженный уже всерьез, Анатолий обратился за консультацией к экстрасенсу. Дама заявила, что в посланиях, которые он получает, нет ничего паранормального: их писал человек, и какие-то потусторонние сущности тут совершенно ни при чем. Скорее всего, они поступают из... будущего, а автор - кто-то из друзей или близких Гришина. А может, и он сам.

Ясновидящая выдвинула следующую гипотезу. Человек, который пишет послания, каким-то образом узнал будущее Анатолия и теперь пытается предупредить его о грядущих бедах и неприятностях. Но по какой-то причине он не может сделать это открытым текстом либо не имеет технических условий: СМС доходят до адресата только в "закодированном" виде.

Несколько лет назад компьютерщики обратили внимание на зловещий черный баннер, который время от времени появлялся то на одной, то на другой сетевой странице. Клик по нему никуда не вел, а спустя некоторое время баннер сам исчезал.

Сначала программисты опасались, что под черный баннер маскируется новый вирус. Но затем на тех серверах, где был замечен "глюк", начали происходить совершенно необъяснимые вещи. Так, физик Майкл Додженсон из НАСА сообщает: "При анализе DNS-серверов обнаружены 102 ссылки, ведущие на несуществующие ресурсы, проще говоря, в никуда. Причем все эти ссылки имеют даты создания в период 2030-2070 гг.".

В конце 2000 г. некий человек, называвший себя Джоном Тайтором, начал публиковать в сети предсказания на ближайшее будущее. Джон утверждал, что явился из 2036 г. Тайтор оставлял сообщения на различных сайтах и форумах. Иногда он брал себе псевдоним TimeTravel_0.

Пророчества, сделанные этой таинственной личностью, выглядят довольно мрачно. Этот человек говорил о том, что в США разразится гражданская война, которая расколет страну на пять регионов со столицей в Омахе, а в 2036 г. глобальный вирус уничтожит всю компьютерную сеть, что станет катастрофой для оставшегося на планете человечества.

Джон Тайтор поведал своим читателям, что его миссия - вернуться в 1975 г. и захватить оттуда компьютер IBM 5100, в котором должны быть программы для борьбы с будущим вирусом.

В таком случае, как же Тайтор попал в 2000 г.? Ему очень хотелось встретиться с самим собой в трехлетнем возрасте, пояснил он. Именно столько лет было ему в том году. Удалось ли это предприятие - неизвестно. Как известно, теория путешествий во времени возможность встречи с собой любимым из прошлого отрицает.

Многие, конечно, отнеслись к постам Тайтора со скептицизмом, тем более что он напророчил в 2016 г. Третью мировую войну, в результате которой погибнут три миллиарда человек.

Но были и те, кого заинтересовала его информация. В течение четырех месяцев Тайтор очень подробно отвечал на все вопросы, которые задавали ему любопытствующие. Причем события будущего он описывал в поэтическом стиле, подобно Нострадамусу. Помимо всего прочего, загадочный незнакомец писал, что существует множество реальностей и его собственная реальность может и не быть связана с нашей. Т.е. будущее, в котором он живет, может не иметь отношение к нашему прошлому и настоящему.

Впрочем, он призывал готовиться к негативному повороту событий - в частности, учиться оказывать первую помощь и не есть говядину, т.к. в его реальности такое заболевание, как коровье бешенство, превратилось в серьезную угрозу для человечества.

Также Тайтор рассказал о некоторых технических аспектах путешествий во времени и даже разместил в сети фотографии устройства, на котором якобы прибыл в прошлое. Правда, снимки оказались не слишком качественными.

В последний раз Тайтор вышел в сеть 24 марта 2001 г., чтобы дать своим почитателям совет на случай конца света: "Возьмите с собой канистру из-под бензина, когда бросите машину на обочине дороги". После этого он закрыл все свои аккаунты и больше о нем никто ничего не слышал.

Вполне может быть, что последний случай - отнюдь не доказательство посланий из будущего. Возможно, кто-то просто так развлекался...

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