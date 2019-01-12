Малоизвестные факты о Древнем Египте

Пирамиды, Сфинкс, Клеопатра - об этом слышали все. Но на самом деле наследие Древнего Египта этим далеко не ограничивается. Day.Az со ссылкой на mirtayn.ru представляет читателям ряд фактов, которые известны далеко не всем.

Впервые массово применять антибиотики стали только в прошлом столетии. При этом древнеегипетские медики прекрасно знали, что это такое около четырех тысяч лет назад: при лечении инфекционных заболеваний они использовали любые заплесневевшие продукты, а также почву.

Медицина в древнем Египте была на высоком уровне не только по меркам того времени, но даже и по современным. Фараонам и богатым египтянам были широко доступны такие медицинские достижения, как шунтирование сердца, пересадка органов, пластические операции на лице. К сожалению, они были забыты после завоевания Египта Александром Великим в 332 году до нашей эры и каких-либо письменных свидетельств о них не сохранилось.

Египтяне из богатых сословий носили парики, так как свои волосы они состригали. Ту же процедуру проделывали с детьми, только оставляли им длинную косу. И дело здесь не в моде, таким образом египтяне избавлялись от вшей и блох. А вот беднякам приходилось туго, они ходили с длинными волосами.

Вопреки расхожему убеждению, не солдаты Наполеона "отломили" нос у Сфинкса. Да, они действительно стреляли по нему из пушек, но к тому времени статуя уже была повреждена. Поскольку есть изображение Сфинкса в 1737 году (за несколько десятилетий до того, как французы оказались в Египте), на котором он уже без носа. В истории сохранилось лишь одно имя вандала - Саим-аль-Дахр. Исламский фанатик пытался уничтожить статую в 1378 году, но неизвестно, какой урон он ей нанес.



Большой сфинкс в Гизе

Самой первой пирамидой, построенной на территории Египта, является пирамида фараона Джосера. Ее возвели ориентировочно в 2600-х годах до нашей эры и, в отличие от знаменитой пирамиды Хеопса, она является ступенчатой. При этом поначалу ее обнесли стеной с пятнадцатью дверями, вот только открывалась лишь одна.



Пирамида Джосера в Саккаре

В Египте свято верили, что все фараоны - это земное воплощение бога Хора. И потому верховная власть в стране принадлежала только мужчинам. Но однажды произошла оказия - на троне оказалась женщина. Чтобы среди народа не произошло волнения, жрецы придумали легенду о том, что она - дочь бога Амона. Тем не менее, на различных официальных церемониях Хатшепсут все равно присутствовала в мужской одежде и с искусственной бородой.



Хатшепсут

В египетском обществе хоть и не было матриархата, но главой семьи была мать. Более того, даже родословная велась только по материнской линии. Кроме того, женщины обладали большим количеством прав. Например, египтянки могли первыми подать на развод.

Долгое время в Египте среди знатных женщин была мода на платья из полностью прозрачного материала, которые хорошо демонстрировали все формы тела.

Первыми на земле людьми, которые носили обручальные кольца на безымянном пальце, являются именно египтяне. Этот обычай у них потом позаимствовали эллины и римляне.

Древние египтяне очень трепетно относились к сандалиям. Фараоны возле себя всегда держали особых слуг - носильщиков сандалий. Хоть правители и предпочитали ходить босиком, но обувь была обязательным атрибутом богатства. А зайти в обуви в дом так и вовсе было страшным поступком.

Как мужчины, так и женщины в Египте использовали макияжи зеленого (из меди) и черного (из свинца) цветов. Расхожее мнение о моде или о целебных свойствах такой "раскраски" ошибочны. На самом деле, макияж защищал лица людей от солнечных лучей.

В 1167 году в Египте при Нур ад-Дине появилась первая государственная голубиная почта, для чего было приказано построить много специальных башен. В те времена за пару хороших голубей платили по 1000 динариев.

Именно в Древнем Египте было составлено первое в мире официальное завещание. Его автором являлся один из сыновей фараона Хафре. Написан был документ приблизительно в 2601 году до нашей эры.

В жизни египтяне пользовались тремя разными календарями. В их распоряжении были: ежедневный земледельческий, астрономический и лунный. Первый состоял из 365-и дней и включал в себя три сезона по четыре месяца. Астрономический строился по наблюдениям за Сириусом, который "становился доступным" каждый год в начале сезона дождей. А лунный календарь вели жрецы, где они указывали даты различных религиозных церемоний.



Древнегеегипетский календарь

Началом египетской истории принято считать 3200 год до нашей эры. В это время правитель Менес (иногда его называют Нармер) сумел объединить Верхнее и Нижнее королевства. В 341 году до нашей эры египетских фараонов сначала сместили персидские наместники, а после - греки из династии Птолемеев. Например, та же Клеопатра по "паспорту" была гречанкой и не знала египетского языка.



Фрагмент барельефа с изображением Клеопатры

Прежде чем покончить с собой, Клеопатра на рабах испытала действия нескольких ядов. Она хотела найти самый быстродействующий и безболезненный.

Примерная дата появления иероглифов - 3000 год до нашей эры. Всего насчитывается порядка 700 уникальных иероглифов, которые могли быть как просто буквой, так и словом и даже предложением.

За тысячи лет до изобретения китайцами бумаги (примерно в 140 г. до н.э.) египтяне разработали заменитель бумаги из папируса и многие годы держали процесс его производства в строжайшем секрете, что позволяло им торговать листами папируса во всем регионе. Поскольку сам процесс не был нигде записан, в конечном итоге он был потерян, пока доктор Хасан Рагаб не нашел способ сделать листы папируса самостоятельно в 1965 году.

Рамзес II, один из самых известных фараонов, правил страной без малого семьдесят лет (1279-1213 гг. до н.э.). За это время успело смениться несколько поколений египтян, поэтому они искренне верили, что их правитель является бессмертным божеством.

Главным богом в пантеоне у египтян был Ра, при этом они поклонялись еще более чем тысяче различных богов, духов. Например, бегемот, как и крокодил, считались божественными созданиями. Не говоря уже о кошках. Интересно то, что мумификации подвергались не только люди, но разные животные. Археологам удалось обнаружить мумию крокодила, чья длина превышала четыре метра.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook