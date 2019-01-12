Какие продукты помогут при простуде

Зимнее время не напрасно является тяжелым испытанием для иммунной системы. Повышенная влажность и холод улицы резко контрастируют с сухим воздухом отапливаемых помещений. Именно в этот период любой организм остро нуждается в защите и дополнительной поддержке.

Но если вы все же заболели, то некоторые продукты питания помогут в значительной степени облегчить ваше состояние. Какие именно - расскажет Day.Az со ссылкой на eva.ru.

На сегодняшний день науке известно порядка 200 респираторных вирусов. И именно в зимний период организм любого человека наиболее подвержен их негативному влиянию. Но ученые уверены, при правильном питании можно сохранить свое здоровье. Конечно, соблюдать все рекомендации диетологов и съедать в день необходимое количество фруктов и овощей не всегда бывает просто. Чаще всего в повседневной рутине люди перекусывают на бегу фастфудом и напрочь забывают о сбалансированном питание, наивно полагая, что витамин С в лимоне - это панацея от всех болезней. Чтобы укрепить иммунитет, не нужны сложные блюда. Главное - просто сбалансированно питаться и не игнорировать свежие фрукты и овощи. Именно они содержат много витаминов А, С, D, Е и цинка. Однако, если вы все же заболели, есть несколько продуктов, которые помогут вам почувствовать себя лучше.

КОРЕНЬ ИМБИРЯ

Оказывает антибактериальное действие. Имбирь помогает не только при простуде и воспалениях, но также благотворно влияет на желудок. Корень имбиря содержит более 160 ингредиентов. Это растение укрепляет иммунную систему и предотвращает простуду. Он также способен облегчить кашель и ускорить выздоровление. Обладает жаропонижающим эффектом и отлично помогает при ознобе. Имбирь сегодня выпускается в виде таблеток, капсул и капель. Но имбирный чай - это старое проверенное средство от простуды. Однако помните, вы не должны принимать более 50 грамм имбиря в день. В противном случае может возникнуть метеоризм, диарея или изжога.

КУРИННЫЙ СУП

Неожиданно? А ведь именно куриным бульоном в старину лечили многие простудные заболевания. Пережитки прошлого, скажете вы. А ученые парируют, что многочисленные исследования доказали - куриный суп действительно облегчают простуду. Легкое куриное мясо содержит цистеин, компонент ацетилцистеина. Это отхаркивающее средство, которое добавляется во многие препараты от кашля. Кроме того, американские исследователи из Университета штата Небраска обнаружили, что ингредиенты куриного бульона предотвращают миграцию так называемых нейтрофильных клеток, которые вызывают воспалительные реакции. Горячий куриный суп также улучшает дыхание и обеспечивает организму дополнительную жидкость и солевой баланс.

МЁД

Мед обладает антисептическим эффектом и облегчает боль в горле. Уже давно мёд занял прочное место на столе любой хозяйки. Золотистое угощение не только приятно на вкус, но и является проверенным источником энергии. Мёд содержит от 75 до 80 процентов фруктозы и глюкозы, помогающих организму генерировать энергию. Но он может сделать для организма гораздо больше. Его ферменты обладают антибактериальными свойствами, а также оказывают успокаивающее воздействие во многих областях. Например, горячее молоко с мёдом лечит от ангины, что многие знают с детства. Мёд может значительно облегчить симптомы гриппа или простуды, такие как кашель, боль в горле и заложенность носа. Для стабилизации иммунной системы рекомендуется ежедневно принимать от одной до двух столовых ложек меда, которые растворяют в теплой воде. Еще больший эффект достигается с помощью нескольких капель лимонного сока или корицы.

ЧЕСНОК

Чеснок содержит полезный ингредиент аллицин и предотвращает простуду. Чесноку на протяжении тысячелетий приписывали целебные свойства. Он был высоко оценен в древнем Риме и Греции, а в Египте сушеный чеснок был найден даже в могилах фараонов. В нашей культуре чеснок пользуется доверием. Чеснок можно есть, чтобы предотвратить простуду - по крайней мере, один зубчик в день и желательно в сыром виде. Ингредиент аллицин, который, кстати, также отвечает за типичный чесночный аромат, в значительной степени отвечает за его целебные свойства и считается естественным ингибитором вируса.

ЛУК

Луковый сок может вызывать жжение в горле, но при этом обеспечивает облегчение боли. Белый, желтый и красный лук облегчают кашель и простуду. Они обладают противовоспалительным, бактерицидным, антибактериальным и обезболивающим действием. Как и в чесноке, в луке также присутствуют так называемые аллицины, которые действуют как природный антибиотик против патогенных микроорганизмов, убивают бактерии и укрепляют иммунную систему. Даже наши бабушки использовали луковицу с сахаром от кашля и боли в горле.

ОБЫЧНАЯ ТЕПЛАЯ ВОДА

Теплая вода благотворно влияет на самочувствие и освобождает дыхательные пути. Не зря врачи постоянно твердят - пейте много воды. Большое количество жидкости является настоящей панацеей при любой простуде, потому что обильное питье выводит токсины. В день надо потреблять не менее 1,5 литра жидкости. Но при этом вода, чтобы оказать лечебный эффект, не должна быть слишком холодной. В идеале она должна ровняться 36 градусам, в соответствии с температурой человеческого тела. Это важно, ведь тогда организму не нужно её охлаждать или нагревать. Теплая вода может творить настоящие чудеса. Она растворяет густую слизь в носу, которая, в свою очередь, удаляет вирусы и бактерии из дыхательных путей. Кроме того, вода отлично вымывает из организма все попавшие в него вирусы.

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