Шокирующие факты о кипяченой воде

Еще в глубокой древности люди поняли, что сырая вода нередко несет в себе смертельную угрозу: после ее употребления, случается, люди болеют и умирают. Согласно записям Плиния Старшего, кипятить воду придумал Нерон. По его мнению, вода, которая нагревалась ранее, сильнее охлаждается. А если ее кипятить, то "можно из дурной и грязной воды" сделать такую, которую можно пить.

Сегодня кипячение по-прежнему остается одним из самых эффективных методов обеззараживания воды.

Директор НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина академик Юрий Рахманин утверждает, что, прокипятив воду, вы, в первую очередь, повышаете ее инфекционную безопасность, передает Day.Az со ссылкой на umnaja.ru. Разумеется, ее состав меняется в силу того, что вещества, которые при нагревании переходят в газообразное состояние, попросту улетучиваются. Как, например, кислород. Именно поэтому для чая лучше брать свежую воду, в которой после доведения ее до кипения сохранится намного больше кислорода, чего не скажешь о воде, подвергшейся кипячению два и более раза.

А вот группа ученых из Калифорнийского университета США уверена, что в воде, температура которой хоть раз достигла ста градусов, никакого кислорода нет, и вообще нет ничего живого. Доказательством этому служит тот факт, что цветы, которые поливают исключительно кипяченой водой, уже через несколько дней гибнут. Не случайно кипяченую воду называют мертвой.

Попробуйте залить такую воду в аквариум. Рыбы погибнут там уже через несколько часов.

Некоторые ошибочно считают, что многократное кипячение воды лишь делает ее более чистой и безвредной. На самом деле, рассказывает физиолог, профессор Политехнического университета Вирджинии Брэнда Дэйви, это не совсем так. Чистой и безопасной вода становится после первого кипячения, когда в ней уничтожены все болезнетворные бактерии. А после повторного - структура такой воды сильно меняется. Из-за активного выпаривания жидкости в остатках воды повышается концентрация солей, минеральных и других веществ, что само по себе может нанести вред здоровью. Безвредной она может быть только, если изначально была чистейшей. А такой на нашей планете остается все меньше.

Ученые Гарвардского университета стали обладателями данных 27 исследований, которые проводились в течение последних двух десятилетий. Их вывод однозначен: повторное кипячение воды ведет к увеличению в ней концентрации фторида, мышьяка, нитратов.

А еще в воде, которую мы набираем из-под крана, содержится хлор. При длительном кипячении он вступает в реакцию с остатками органических веществ. И чем большее количество раз нагревается вода, тем больше различных химических реакций возникает. Многие ученые утверждают, что в результате многократного кипячения в воде образуются канцерогены, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний и даже способствовать изменениям организма на генетическом уровне. Кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ Владимир Решетов опровергает эту гипотезу. По его словам, таких серьезных последствий неоднократно прокипяченная вода не несет.

Зато есть другие. Специалисты утверждают, что современные чайники, которые отключаются автоматически, стоит лишь воде закипеть, могут сослужить нехорошую службу. Мгновенно отключаясь, они не дают воде возможности покипеть, следовательно, нет оснований полагать, что все вредные бактерии и вирусы в такой воде уничтожены. К примеру, возбудитель ботулизма погибает лишь после 15-минутного кипячения.

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