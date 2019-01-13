Ученые нашли связь между размером живота и мозга

Команда европейских ученых установила связь между ожирением и размером головного мозга. В эксперименте приняли участие более 9,6 тысячи добровольцев старше 55 лет, 19 процентов из них страдали от лишнего веса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сообщает Eurek Alert.

Сначала исследователи измерили у испытуемых общий процент жира в теле, а также соотношение бедер и талии. Также участники эксперимента указали в анкете свое отношение к курению, частоту занятий спортом, уровень артериального давления и возраст.

Далее ученые с помощью МРТ определили в мозге каждого из добровольцев объем белого и серого вещества. Оказалось, что у людей, чей индекс массы тела превышал норму, объем мозга был меньше, чем у их более спортивных коллег по эксперименту.

"Те, у кого был пивной живот, не могли похвастаться таким количеством серого вещества, как их ровесники", - отметили исследователи.

Серое вещество участвует в процессах мышечного контроля, самоконтроля и восприятия. Оно находится в коре мозжечка, больших полушарий и глубинных структурах мозга. Белое вещество, которое обычно противопоставляют серому, состоит, в основном, из пучка аксонов.

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