Самые ожидаемые фильмы 2019 года

Ремейки, сиквелы и экранизации мировых бестселлеров - наступивший год будет богат на громкие премьеры. Чтобы вы не пропустили интересные новинки зарубежного кино, Day.Az со ссылкой на РИА Новости представляет самые ожидаемые фильмы следующих 12 месяцев.

Хорошо забытое старое

Один из главных трендов западного кино этого года - возрождение кинохитов прошлого. В январе на экраны выйдет научно-фантастический триллер М. Найта Шьямалана "Стекло" - сиквел сразу двух супергеройских блокбастеров того же режиссера: "Неуязвимый" и "Сплит". Первый, с Брюсом Уиллисом в главной роли, - почти двадцатилетней давности.

Студия "Дисней" приготовила зрителям еще не один ностальгический подарок. В марте состоится премьера фильма Тима Бертона "Дамбо" по мотивам диснеевской классики 1941 года. В мае покажут киноадаптацию популярного мультфильма 1992 года "Аладдин". В роли джинна - Уилл Смит. А в июле в прокате стартует ремейк одного из самых знаменитых и любимых детьми всех времен мультфильмов - "Король Лев". Судя по трейлеру, новая версия пошагово воспроизводит оригинал 25-летней давности, но благодаря современной компьютерной графике больше напоминает кинокартину, чем анимацию.



Сиквелы, спин-оффы, экранизации

Кажется, в этом году зрители увидят продолжение всех масштабных голливудских франшиз. Среди наиболее ожидаемых: финал супергеройской саги "Мстители", девятый эпизод "Звездных войн" и хоррор "Оно 2" по культовому роману Стивена Кинга. Фанаты последнего также возлагают большие надежды на экранизацию еще одного бестселлера - "Кладбища домашних животных" (премьера в апреле).

У поклонников комиксов Marvel будет насыщенный июнь - с разницей в неделю в прокат выйдет спин-офф "Люди Икс: Темный Феникс" и комедийный боевик "Люди в черном: Интернэшнл". Но, пожалуй, самый главный спин-офф появится в октябре - фильм о главном злодее вселенной DC, "Джокер" с Хоакином Фениксом, обещает стать настоящим хитом.

Фестивальные фавориты

В феврале будет показан байопик - "Ван Гог. На пороге вечности", за который главную кинонаграду за лучшую мужскую роль прочат Уильяму Дефо. Побороться с ним в этой номинации может Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме "Власть" по мотивам биографии самого влиятельного вице-президента в истории США - Дика Чейни.

По мотивам реальных событий

Менее историчные, но не менее ожидаемые голливудские премьеры запланированы на весну. В марте россияне увидят высоко оцененную критиками картину Брэйди Корбета "Вокс люкс" с Натали Портман и Джудом Лоу. Главная героиня, популярная певица Селеста, чудом выжила после массового расстрела в школе, в котором нетрудно узнать трагедию "Колумбайн". Даже спустя 20 лет психологическая травма не позволяет певице наслаждаться успехом.

В августе на экранах новая работа Квентина Тарантино - триллер "Однажды в Голливуде". Действие фильма разворачивается параллельно с убийствами, организованными лидером секты "Семья" Чарльзом Мэнсоном. Среди его жертв была беременная жена режиссера Романа Полански - актриса Шэрон Тейт. В главных ролях - Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

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