С помощью поддельного возгорания пожарный сделал своей девушке предложение - ВИДЕО

Пожарный Зак Стил, решивший попросить любимую девушку стать его женой, подумал, что, учитывая его профессию, предложение должно быть "горячим" в прямом смысле слова, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

30-летний житель Вентуры (Калифорния, США) вот уже некоторое время живёт вместе с Мэддисон Риджик. Однажды пара пригласила гостей, но перед вечеринкой хозяйке пришлось понервничать, ведь в доме началось задымление.

Девушка впала в панику, ведь она не знала, что возгорание ненастоящее - всё подстроено Заком, заблаговременно установившим на чердаке несколько генераторов дыма. Мама Мэддисон была в курсе розыгрыша, так что вместо звонка в службу спасения она набрала номер будущего зятя - и тот приехал на место "пожара" в полном снаряжении и в компании коллег.

Однако, вместо того, чтобы спасать любимую женщину, дом и имущество, пожарный рассказал Мэддисон о шутке и попросил её стать его женой. Девушка, не успевшая ещё прийти в себя от страха, немедленно окунулась в пучину других, куда более приятных эмоций - сообщается, что свадьба счастливой пары состоится весной.

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