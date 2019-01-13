Настоящая драма героя фильма «Белый Бим Черное ухо»

Этот фильм впервые вышел на экраны в сентябре 1977 года, и в течение года его посмотрели 23 миллиона зрителей. Трогательная история симпатичного пса покорила не только советского зрителя: "Белый Бим Черное ухо" вошел в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" престижной кинопремии "Оскар".

Вряд ли найдется человек, который удержится от слез при просмотре этой картины. Книга Гавриила Троепольского, по которой поставлен фильм, и сегодня включается в списки рекомендованной для школьников литературы. А "главному герою" - псу, сыгравшему Бима, выпало в жизни столько испытаний, что о них можно снять еще один фильм. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro.

Препятствия, которые чуть не сорвали съемки

Прочитав добрую и трогательную книгу о Биме, режиссер Станислав Ростоцкий сразу решил снять фильм по этому сюжету. Это было в 1974 году, однако на подготовку к съемкам ушло больше трех лет.

Сначала режиссер терпеливо ждал, пока освободится Вячеслав Тихонов, - никого другого в главной роли Ростоцкий не видел, да и сам Тихонов очень хотел сыграть в этом фильме, чтобы зрители перестали, наконец, отождествлять его только с разведчиком Штирлицем.

Потом режиссеру пришлось целый год обивать "высокие" пороги, чтобы ему выделили дорогостоящую импортную пленку. Дело в том, что съемки на отечественную пленку означали суровые условия для артистов - обжигающий яркий свет, который люди еще выдерживали, а вот собака не смогла бы терпеть подобные мучения.

Наконец, долго искали подходящего пса - необходим был шотландский сеттер, способный превратиться в артиста и выполнить актерские задачи. Наконец, был найден английский сеттер Стив, которого по-свойски стали звать Степкой. А его "дублером" сделали второго пса - Денди, он появился на экране в единственной сцене, когда Бим не мог выдернуть лапу с железнодорожных путей.

Как Вячеслав Тихонов подружился с "Бимом"

Известно - детей и животных не обманешь. Они искренни и не умеют притворяться. А зрители должны были поверить в то, что Бим - собака героя Тихонова. Артист рассказывал: Стив очень скучал по своему настоящему хозяину, который отдал его киношникам на полтора года - "сдал в аренду". Как добиться расположения собаки? Угощать вкусняшками? Но это делали все члены съемочной группы, это не сделает человека другом.

И тогда Тихонов придумал: стал каждое утро приходить пораньше, чтобы погулять с собакой. Стив скоро привык к ежедневному ритуалу и стал ждать нового "хозяина". Видимо, пес чувствовал, что этот новый человек по-настоящему любит животных. Когда приступили к съемкам фильма, Стив уже настолько привязался к Тихонову, что мог разыскивать его по всей студии - и неизменно находил.

В целом же Степка играл так хорошо, причем без всяких репетиций, что актеры шутили - наверное, пес сам прочитал сценарий и потому так здорово понимает, что от него требуется. Однако, когда необходимо было показать в кадре эмоции собаки, со Степкой поступали жестоко, чтобы добиться достоверности и выразительности.

Например, перед съемками сцены, в которой пес с неподдельной тоской смотрит вслед "скорой", увозящей его хозяина, Степку на несколько дней разлучили с Тихоновым. Пес по-настоящему затосковал и, когда его выпустили на площадку, вел себя так, будто на самом деле провожает любимого хозяина.

А Степка уже действительно полюбил Тихонова. Поскольку сеттеры - охотничьи собаки, их можно привязать к себе только с помощью охоты. И Тихонов несколько раз по-настоящему охотился со Степкой, "влюбив" пса в себя за эти дни.

Потом им несколько дней не давали видеться, и вот - сцена долгожданной встречи: Степка счастлив, что снова видит хозяина, на экран выплеснулись все горячие собачьи чувства. Очень важно было получить нужный результат с первого раза, ведь животные не умеют "играть" - они всегда правдивы в своих эмоциях, и о повторных дублях не могло быть и речи.

Как с актрисой Валентиной Владимировой после фильма перестали здороваться соседи

Фильм "Белый Бим Черное ухо" получился настолько искренним, что зрители невольно стали ассоциировать исполнителей с их экранными героями. Так, актриса Валентина Владимирова, сыгравшая злую соседку главного героя, из-за которой погиб Бим, сокрушалась: с ней перестали здороваться соседи, поверив в вину актрисы! А на творческих встречах съемочной группы со школьниками дети отказывались с ней общаться... И вообще, за Владимировой так и закрепился образ "злой тетки".

Шумный успех

Журнал "Советский экран" каждый год проводил опрос среди своих читателей - какой фильм они считают лучшим фильмом года? И в 1977-м победителем стал "Белый Бим".

Рассказывали, что и американцев захватывающая история верного пса растрогала до слез - в сцене, когда на рельсах у Бима застряла лапа, но ему все же удалось освободиться, они аплодировали стоя, не в силах сдержать эмоций.

На Международном кинофестивале, прошедшем в Карловых Варах, картина получила главную премию. Режиссеру С. Ростоцкому и исполнителю главной роли В. Тихонову, как и оператору Вячеславу Шумскому, была присуждена Ленинская премия.

Неверный хозяин верного пса

Без сомнения, сеттер Степка оказался не менее замечательным псом, чем герой повести Троепольского. Только вот с хозяином ему не повезло...

Тот без всякого стеснения и угрызений совести то и дело отдавал собаку "напрокат" киношникам, забывая навещать своего лохматого друга и не задумываясь о том, что Степка тоскует, - ведь собаки любят любых хозяев, независимо от их моральных качеств.

Очень тяжело Степка переживал разлуку и во время съемок "Белого Бима", несмотря за завязавшуюся дружбу с Тихоновым. А хозяин за полтора года ни разу к нему не приехал...

Потом эта история повторялась еще несколько раз. В конце концов сердце четвероногого артиста не выдержало очередного предательства - Степка умер от тоски по хозяину.

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