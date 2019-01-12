Частично потеряна связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р", аппарат не принимает команды с Земли. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра... Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", - рассказал учёный.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него. Специалисты предприятия-производителя ведут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. При этом он подчеркнул, что гарантийный срок существования "Спектра-Р" уже истек.

Научный руководитель проекта "Радиоастрон" (космический аппарат "Спектр-Р") член-корреспондент РАН Юрий Ковалев на своей странице в Facebook сообщил, что связь со спутником потеряна. "Со вчерашнего утра (с четверга - ред.) наш спутник не выходит на связь.

Но пока есть надежда - спутник точно жив", - написал он, отметив, что, если спутник не выйдет на связь, управлять им не получится.

Ранее сообщалось, что работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, продлена до 31 декабря 2019 года.



РИА Новости не удалось получить оперативные комментарии Роскосмоса и производителя аппарата НПО им. Лавочкина.

"Радиоастрон" - это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р", которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория предназначена для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. "Радиоастрон" реализует рекордное в астрономии угловое разрешение, определяемое расстоянием между телескопами до 350 тысяч километров.

Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа "Спектр-РГ".



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