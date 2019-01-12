Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при наличии которых необходимо срочно обратиться к онкологу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Тревожными знаками могут быть внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение, утолщение в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго незаживающая рана.
Стил подчеркнул, что перечисленные признаки могут быть не связаны с онкологией, однако посоветовал провериться при их обнаружении.
"Вы не тратите время врачей впустую, проверяя свои симптомы", - считает эксперт.
Британский врач напомнил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Янв. 22:23 8 554
-
11 Янв. 16:10 7 079
-
11 Янв. 23:30 6 202
-
11 Янв. 16:45 5 047
-
07:40 4 555