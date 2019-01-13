Секретные ингредиенты, которые делают мясо мягким

Если случилось так, что вам попался кусок старой, жилистой свинины или говядины, не стоит отчаиваться. Конечно, сочный стейк из такого мяса не получится, а вот отличное жаркое или запеченное мясо - вполне. Существует ряд продуктов-помощников, которые способны размягчить даже самую жесткую подошву, добавив мясу сочность и пикантные нотки. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Лук

Ни одно мясное блюдо не обходится без лука и лукового сока. Можно нарезать лук полукольцами, мелко нашинковать, перекрутить через мясорубку или даже натереть на терке (вот она, профилактика ОРЗ), затем смешать с мясом 1: 1 и оставить на пару часов под гнетом.

Горчица

Этот продукт - отличный компаньон мяса! Горчица (в виде порошка или жидкого соуса) не только отлично размягчает мясные волокна, но и добавляет пикантный аромат и легкую остринку. Просто обмажьте горчицей цельный кусок мяса или сразу порежьте на необходимые порции, выдержи 15-20 минут, затем пожарьте или отправьте запекаться.

Алкоголь

Сухое вино (красное или белое), пиво, водка. В вине мясо замачивайте предварительно, а водку (примерно 50 г) доливайте в уже готовящееся жаркое или рагу. Пиво - превосходный вариант для тушения в нём цельного куска свинины или говядины.

Опасения относительно алкоголя лишние: он полностью испаряется по мере тепловой обработки.

Лимонный, гранатовый, ананасовый сок

Все эти соки - отличные размягчители, однако, используя такой маринад, старайтесь не передержать в нём мясо, чтобы не получить в итоге резину.

Рассол

Капустный или огуречный рассол - отличный вариант, кстати! Придает пикантные нотки и солить блюдо уже не нужно.

Минеральная вода

Это проверенный способ размягчения от поваров со стажем, причем лучше выбирать минералку лечебно-профилактическую, типа "Ессентуки" или "Боржоми".

Крахмал

Попробуйте вымочить жесткое мясо в воде с разведенным в ней картофельным крахмалом - удивитесь результату! Сочные кусочки с хрустящей корочкой гарантированы.

Кефир

Смешайте кисломолочный продукт с любимыми ароматными пряностями и хзалей этой смесью мясо на пару часов.

Соевый соус

Замаринованное в соевом соусе мясо на 1-1,5 часа приобретает мягкость, насыщенный темный цвет и характерный привкус.

Поэкспериментировав с различными маринадами, вы обязательно подберете вариант, подходящий по вкусу. И еще один важный момент в приготовлении любого мяса: никогда и ни при каких условиях не солите мясо заранее! Соль вытягивает из него все соки еще до начала приготовления.

Запишите эти рекомендации! Теперь приготовленный вами шашлык или стейк станет невероятно вкусным и сочным! .

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