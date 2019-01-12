В будущем человеческий организм сможет вылечиться от диабета сам - ИССЛЕДОВАНИЕ

Международная команда исследователей описала новый подход к лечению сахарного диабета. По данным специалистов, в будущем человеческий организм "при правильных настройках" сможет сам справляться с заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Следует пояснить, что в поджелудочной железе человека есть альфа-, бета- и дельта-клетки, объединённые в кластеры. Каждый из трёх типов отвечает за выработку "своего" гормона для регуляции уровня сахара в крови.

Альфа-клетки производят глюкагон, который повышает уровень сахара. Бета-клетки вырабатывают инсулин, который снижает уровень глюкагона. Дельта-клетки производят соматостатин, который контролирует секрецию как глюкагона, так и инсулина.

У пациентов с диабетом нарушена функция бета-клеток, а значит, сахар в их крови постоянно повышен. Чтобы восстановить баланс, приходится прибегать к инъекциям инсулина (хотя учёные работают над альтернативами вроде таблеток или особых имплантатов).

Однако специалисты обнаружили, что альфа-клетки поджелудочной железы, производящие глюкагон, могут изменять "личность" и адаптироваться к выполнению задач своих соседей - бета-клеток.

"Возможно, мы стоим на пороге [разработки] совершенно новой формы лечения диабета, когда организм сможет вырабатывать собственный инсулин при некоторой помощи", - сообщает соавтор работы Луиза Гила (Luiza Ghila) из Университета Бергена в Норвегии.

Эксперимент её команды проходил в несколько этапов. Сперва исследователи частично или полностью уничтожали бета-клетки в поджелудочной железе мышей (для этого им вводили бактерии, пожирающие такие клетки). Оказалось, что в случае полного удаления бета-клеток их соседи - альфа-клетки - берут на себя функцию по производству инсулина.

Количество таких "помощников" невелико, лишь 1-2%. Но этого оказалось достаточно для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Примечательно, что альфа-клетки не оказывают подобную услугу, если в организме работает примерно половина бета-клеток.

По словам исследователей, это говорит о том, что так называемая смена клеточной "личности" - не пассивный процесс, а скорее результат обработки сигналов, поступающих от других клеток. Иными словами, передача сигналов от бета-клеток не даёт альфа-клеткам вырабатывать инсулин: вероятно, последние "думают", что в этом случае помощь соседним клеткам не требуется.

Исходя из этого, учёные предположили, что на процесс межклеточной передачи сигналов можно повлиять. Для этого они разработали специальный препарат. Доклинические испытания подтвердили догадку: было показано, что лекарство способствует увеличению инсулин-продуцирующих клеток до 5%.

Таким образом, авторы работы доказали, что "самоизлечение" организма от диабета вполне возможно.

"Если мы получим больше знаний о механизмах, лежащих в основе гибкости этих клеток, то мы сможем контролировать процесс и изменять "личности" большего количества клеток, чтобы поджелудочная железа могла производить больше инсулина", - поясняет Гила.

Она также отметила, что это ещё не весь потенциал открытия. Ведь ранее было доказано, что клеточное "перепрограммирование" может помочь пациентам и с другими опасными заболеваниями, вызванными гибелью клеток. Среди них, к примеру, болезнь Паркинсона, рак, "сбои", вызванные сердечными приступами.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology.

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