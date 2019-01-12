Эдди Мерфи сообщил о продолжении фильма «Поездка в Америку»

12 января 2019 14:50

Американский актер Эдди Мерфи подтвердил готовящееся продолжение фильма "Поездка в Америку". Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он очень рад этому событию.

"Мы собрали отличную команду во главе с Крэйгом Брюером, который проделал великолепную работу над "Долемайт"(полное название - "Меня зовут Долемайт"). И я с нетерпением жду момента, когда мы вернем всех этих классических и любимых персонажей на большой экран", - сказал Мерфи.

В компании Paramount Pictures надеются, что привлечь к съемкам удастся максимальное количество актеров из старого состава.

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