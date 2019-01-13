Marvel и Disney создадут сериал о подруге Тора
13 января 2019 10:15 111
Кинокомпании Marvel и Disney готовят сериал о соратнице Тора супергероине Леди Сиф. Об этом сообщает Discussing Film, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Образ возник благодаря скандинавской богине Сиф, которая является воительницей, супругой Тора и экс-валькирией.
Согласно имеющейся информации, сериал о Леди Сиф в настоящее время находится на начальной стадии производства. На съемку 6-8 эпизодов выделят около $100 млн. В настоящее время неизвестно, выйдет ли он на экраны до или после фильма "Тор: Рагнарек".
Уточняется, что главную роль, скорее всего, снова сыграет Джейми Александер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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