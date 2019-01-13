Кинооператоры назвали лучший фильм XX века

Тем не менее, благодаря профессионализму съемочной группы, получилось снять фильм, который получил семь "Оскаров", четыре "Золотых глобуса" и множество других наград.

Кроме того, в первую десятку также вошли "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года , "Дни жатвы" 1978 года , "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года и "Французский связной" 1971 года.