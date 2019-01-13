Итальянская компания создала умную миску для кошек - ВИДЕО

Компания из Италии Volta придумала миску, о которой и не могли мечтать владельцы котов и кошек. Особенно, когда в их доме живет больше одного животного. Специалисты создали умную миску Mookkie, из которой не сможет поесть чужой кот. Также она может дозировать прием пищи вашего кота, передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Это изобретение было продемонстрировано на форуме инноваций в Лас-Вегасе (США), сообщает BBC News. Mookkie узнает морды ваших кошек и фиксирует, кто из них уже ел. Она откроет доступ к корму только знакомым голодным животным. Также умная миска подключается к Wi-Fi и связывается с телефоном владельца кошки. Хозяин может проверить, поел ли его кот в любое время - Mookkie пришлет уведомление и видеоотчет. Порадовать питомца обновкой можно будет уже осенью.

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