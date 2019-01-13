Какие виды алкоголя самые опасные для организма

Алкоголь является очень опасным - кроме того, что приводит к привыканию, он наносит непоправимый вред организму.

Об этом сообщает u-news, передает Day.Az.

Ученые проанализировали наиболее употребляемые виды алкоголя и выяснили, какие из них наносят наибольший вред для организма.

1. Пиво. Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что, в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом раздувается и работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями.

2. Ликер. Этот тип напитка из-за приятного сладковатого вкуса можно легко пить в больших количествах. Результатом этого является опьянение и головная боль. В дополнение ликер наносит вред поджелудочной железе и способствует увеличению веса.

3. Шампанское. Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его применение может вызвать боли в желудке и даже отравление.

4. Коктейли. Являются калорийной бомбой, которая атакует организм. Повышают вес, наносят вред зубной эмали и опасны для печени.