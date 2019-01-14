10 не прописанных вещей, которые должен знать водитель
В автомобиле присутствуют некоторые вещи и функции, которые знать водителю просто необходимо, а иногда даже интересно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Автомобиль необходимо заправлять, но не всегда знают, с какой стороны находится горловина бензобака. Например, новый автомобиль или другая модель, владелец ещё не привык, что лючок находится с другой стороны. Быстро сориентироваться поможет датчик уровня топлива. На нём нарисована стрелочка-указатель.
Современный рычаг переключения поворотов. При перестроении нет необходимости давить его до конца, а потом устанавливать в среднем положении. Достаточно слегка прикоснуться и указатель поворота проморгает три раза.
Мало кто знает, что из любого бардачка можно сделать холодильник. Достаточно вынуть заглушку и включить кондиционер.
Задние двери автомобиля оборудованы системой защиты от детей. С торца открытой двери необходимо перевести рычажок вниз или вверх и она будет открываться только снаружи.
На водительской двери есть кнопка блокирования всех стёкол. Когда она включена, ни одно из стёкол не опускается и не поднимается.
В том случае, когда на переднем сиденье перевозится ребёнок, пассажирская подушка безопасности должна быть отключена. Сделать это можно с помощью кнопки или ключа зажигания в бардачке или сбоку торпеды.
Солнцезащитный козырек можно использовать от попадания боковых лучей. Необходимо его потянуть на себя и повернуть на нужный угол.
Если автомобиль оснащен доступом без ключа, то его можно очень быстро открыть. На ручке есть кнопка, которая отвечает как за открытие, так и за закрытие.
Пользуясь транспортным средством, необходимо знать хотя бы минимум о его устройстве. Позволит избежать казусных ситуаций.
Севшая батарейка в брелоке не проблема. Каждое устройство оснащено ключом.
Функция зажатой кнопки на брелоке. Таким способом можно открыть или закрыть все окна, либо открыть крышку багажника. Об этом сообщает