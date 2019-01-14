Что будет, если в детстве не брать ребенка на руки

Мамины руки для новорожденного - его практически единое чувство спокойствия и защищённости. Даже выйдя из подобного возраста, малыши очень любят побыть на ручках, хоть и не всегда им это позволяется на столько, насколько им хочется. Бытует мнение, что ребёнка нельзя долго держать на руках и приучать к подобному, иначе он будет расти "избалованным". Сразу стоит отметить, что такое мнение не имеет никакого отношения к действительности и является полностью ошибочным, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Психолог Эрик Эрикссон в своей книге "Детство и общество" отметил, что одним из важнейших критериев развития ребёнка в первый год жизни является так называемое базовое доверие к миру. Отсутствие формирования такого доверия невозможно восполнить в будущем, а физический контакт с мамой и есть основа такого необходимого критерия. Не получится добавить подобного внимания, поскольку оно уникально для определённого возраста и для более старших детей будет уже не так актуально.

Побыть у мамы на руках - такая же естественная потребность ребёнка, как и поесть. Многие родители этого не понимают, пытаясь "отучить" младенца от контакта, полагая, будто он будет слишком разбалованным. На самом деле, по мнению Эрика Эрикссона, отсутствие подобного внимания может стать причиной развития общего недоверия у младенца к окружающему миру, что в будущем может вылиться в серьёзные проблемы в психологическом плане.

Дети, которых в младенческом возрасте редко брали на руки, часто не могут ощущать меньший запас доверия к окружению. Это выливается в подозрительность, скрытность, внутренние переживания и, наконец, приводит к психическим проблемам. Потребность матери в физическом контакте с ребёнком есть и очень большая, но она никак не сопоставима с потребностью самого ребёнка в том же. Дети в первый год своей жизни ещё только пытаются выйти из того психологического пространства, в котором находились практически тот же срок - тепло, безопасно и надёжно. Материнская утроба - именно это ищет новорождённый на руках матери, поэтому ребёнку просто необходимо такое внимание, по крайней мере в первый год.

Разумеется, что постоянное ношение ребёнка на руках будет вредным для его состояния, причём как физического, так и психологического. При этом уменьшение количества ласки в так называемых "воспитательных целях" тоже не лучшая затея. Всё должно быть в меру - мать и ребёнок сами ощущают необходимость и количество физического контакта, поэтому психологи и даже физиологи советуют брать и ласкать детей настолько, насколько хочется им двоим.