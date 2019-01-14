Самые подлые предатели в истории

Имена этих людей буквально стали синонимами предательства близких, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Иуда Искариот

Злоупотребив доверием своего учителя, как гласит библейская история, Иуда предал Христа за 30 серебренников. Эту историю слышал, вероятно, каждый человек на земле. Поэтому имя Иуды и его поступок смело можно назвать одним из самых подлых предательств в истории.

Марк Юний Брут

Хотя Иуда, наверно, самый известный во всем мире предатель, не отстает от него и другой - Марк Юний Брут. По правде говоря, ему принадлежит "звание" самого первого из известных предателей: свое преступление он совершил почти на век раньше ученика Христа.

В 44 году до н.э. Брут, который был ближайшим лучшим другом Цезаря, возглавил заговор, целью которого было убийство императора. Более того, бывший соратник, получавший от Юлия власть, титулы и прочие блага, собственноручно заколол того кинжалом, оставив на теле властителя более двух десятков ран. Правда, смерть Цезаря ничего хорошего Бруту не принесла. В итоге Марк Юний совершил самоубийство, лишив себя жизни тем же кинжалом, которым убил императора. И теперь, имея в виду предательство близкого человека, мы часто говорим: "И ты, Брут?".

Андрей Курбский

Еще один близкий друг, но на этот раз уже русского царя. Князь Курбский стал первым в истории России диссидентом. Искусный полководец руководил войском Ивана Грозного в Ливонской войне. Однако после создания опричнины и некоторых репрессивных мер царя, направленных на знать, Курбский бросил семью и бежал в Польшу. Польский властитель Сигизмунд II поставил князя во главе одной из польских армий. Под его руководством поляки одержали множество побед над русскими войсками. А его имя стало синонимом предательства.

Эфиальт

В 480 году до н.э. огромная армия персов вступила в бой с войском Леонида при Фермопилах. Греков было несоизмеримо мало по сравнению с персами, но спартанские воины в течение двух суток отражали удары неприятеля. Кто знает, каков был бы исход битвы, если бы не гнусное предательство местного пастуха по имени Эфиальт. Он показал предводителю персов Ксерксу дорогу, по которой те смогли обойти греков и напасть на греков сзади. Персидское войско, разумеется, воспользовалось возможностью и окружило спартанцев. Греки отважно защищались, но были уничтожены.

Причина, по которой Эфиальт решился на измену банальна: Ксеркс посулил бедному пастуху награду за предательство. Свой "приз" Эфиальт так никогда и не получил, а позже его просто убили. Имя предателя-пастуха стало синонимом измены.

Гай Фокс

Каждый год 5 ноября в Англии разжигают костры и пускают фейерверки. Эта ночь известна как ночь Гая Фокса, человека, чье имя тесно связано с одной из крупнейших государственных измен в истории Англии.

Это событие (заговор против короля Якова I) вошло в историю как Пороховой заговор, а Фокс был одним из его главных участников. Именно он должен был поджечь пороховые бочки, установленные в подвале под лондонской палатой лордов, но был схвачен дозорными.

Под пытками Гай Фокс назвал своих сообщников. Всех участников заговора приговорили к мучительной казни через повешение и четвертование. Правда, Гай избежал этого ужаса: во время казни предатель спрыгнул с эшафота с петлей на шее, переломав себе шейные позвонки.