Что будет с автомобилем, если одновременно сработают 20 подушек безопасности?
Опытные автолюбители решили провести необычный эксперимент. Примерно рассчитав объем салона, в него было установлено сразу 20 подушек безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Таким образом, объем раскрытых подушек в два раза превышал существующий внутри машины показатель объема. Но, несмотря на это, водители допустили просчет, так как подушек необходимо было брать 50, а не 20. Хотя, все раскрытые подушки в одном салоне автомобиля выглядели очень эффектно.
Особенно понравилась экспериментаторам подушка безопасности от Lada Priora. Главная ее особенность заключается в специализированном круге, предназначенном для защиты лица. Чтобы подушка могла сработать, необходимо точно попасть лицом в ее середину.
Общим результатом опыта стал полностью разбитый автомобиль: выгнутые детали салона, выбитые люк и стекла. По заявлению исследователей все прошло так, как они и планировали. В ближайшем будущем, у организаторов опыта есть задумка повторить исследования, установив в один автомобиль еще больше подушек безопасности.
Но на сегодняшний день это невозможно, так как для подготовки к опыту требуется время. Необходимо не только приобрести все подушки, но и зафиксировать их, соединив друг с другом.
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