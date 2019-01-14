Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тревожными знаками могут быть внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, необъяснимое кровотечение, утолщение в груди или другом месте, трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго не заживающая рана.

Стил подчеркнул, что эти признаки могут быть не связаны с онкологией, однако посоветовал провериться при их обнаружении.