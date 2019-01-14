Названы семь основных симптомов рака

14 января 2019 04:43

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тревожными знаками могут быть внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, необъяснимое кровотечение, утолщение в груди или другом месте, трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго не заживающая рана.
Стил подчеркнул, что эти признаки могут быть не связаны с онкологией, однако посоветовал провериться при их обнаружении.
"Вы не тратите время врачей впустую, проверяя свои симптомы", - считает эксперт.
Британский врач напомнил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.
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