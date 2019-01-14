Медики рассказали о пользе гранатов для здоровья

В гранатах есть вещества, подавляющие воспаления в кишечнике, способствующие затягиванию язв и понижающие вероятность развития рака. К такому выводу пришли индийские и американские биологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши коллеги раньше считали, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, просто подавляют воспаления. Мы выяснили, что этим их польза не ограничивается - они помогают организму восстанавливать барьер между стенками кишечника и телом", - заявил Раджбир Сингх (Rajbir Singh) из Университета Луисвилля (США).

По мнению многих ученых, рацион питания в целом и отдельные продукты существенно влияют не только на вес человека, но и на состояние его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов.

К примеру, недавно исследователи показали, что средиземноморская диета с большим количеством оливкового масла заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а избыток соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.