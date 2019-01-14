Генетики выяснили, почему женщины реже страдают от проблем с сердцем

Недавно ученые выяснили, что это связано не только со склонностью мужчин к риску и вредным привычкам, но и с тем, что они гораздо чаще умирают от болезней сердца. В среднем они поражают пожилых мужчин примерно в 3,5 раза чаще, чем женщин, этот показатель растет.

"Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий", - рассказывает Лорен Дума из Университета Флориды в Гейнсвилле.

Подобные открытия, по ее словам, усилили интерес ученых к тому, как могли возникнуть эти различия и с какими сдвигами в уровне активности генов они могут быть связаны. К примеру, команда Думы изучала феномен, связывающий сбои в работе "биочасов" тела с работой сердца.