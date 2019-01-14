Генетики выяснили, почему женщины реже страдают от проблем с сердцем
14 января 2019 06:05 128
Мужчины более подвержены гипертонии и сердечным приступам из-за различий в работе генов, отвечающих за работу биоритмов и управляющих суточными колебаниями давления в сосудах. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие результаты опытов на мышах в American Journal of Physiology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира продолжительность жизни женщин остается выше, чем у мужчин, - 73 года против 68 лет.
Недавно ученые выяснили, что это связано не только со склонностью мужчин к риску и вредным привычкам, но и с тем, что они гораздо чаще умирают от болезней сердца. В среднем они поражают пожилых мужчин примерно в 3,5 раза чаще, чем женщин, этот показатель растет.
"Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий", - рассказывает Лорен Дума из Университета Флориды в Гейнсвилле.
Подобные открытия, по ее словам, усилили интерес ученых к тому, как могли возникнуть эти различия и с какими сдвигами в уровне активности генов они могут быть связаны. К примеру, команда Думы изучала феномен, связывающий сбои в работе "биочасов" тела с работой сердца.
Дело в том, что давление в сосудах растет или падает не только при нагрузке на организм, но и с течением времени. Как правило, у здорового человека оно чуть выше днем и чуть ниже ночью. Отсутствие этого снижения, как показывает статистика, характерно для мужчин и связано с риском получить сердечную недостаточность и умереть в раннем возрасте.
Дума и ее коллеги попытались выяснить, почему женщины не страдают от подобных проблем. Они отключали гены, управляющие работой биочасов в клетках сердца, в ДНК лабораторных мышей, не предрасположенных к развитию гипертонии и других болезней.
Опыты показали, что удаление или повреждение одного из них - участка PER1 - практически гарантированно приводило к развитию нарушений в суточных колебаниях давления у самцов, но при этом никак не влияло на жизнь самок.
Отмечается, что этот защитный эффект исчезал, если ученые блокировали выработку половых гормонов или удаляли яичники мышей.
Генетики надеются, что дальнейшее изучение PER1 и того, на какие типы клеток и генов он влияет, поможет понять, что защищает женщин от болезней сердца и как можно помочь мужчинам.