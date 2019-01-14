Точный гороскоп на понедельник

Сегодня гороскоп особенно хорош для учебы и научного творчества. Ваши интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость, с которой вам сегодня дается решение сложных проблем, не вскружила вам голову. Также звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.

Овен

Сегодня в течение дня Овен будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Овен сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Овен не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Телец

Телец не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Тельца получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Телец сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Близнецы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Близнецы завязали полезное знакомство. Их коммуникабельность и креативность на высоте, они полны интересных идей и сумеют донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Близнецам может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Близнецы сегодня могут встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на их дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Рак

Звезды гороскопа настоятельно советуют Раку заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Рака или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Рак сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Лев

У Льва есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Лев сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Дева

Деве стоит подумать над тем, что именно в последнее время она делала не так, где совершила ошибку. День наделяет ее не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Дева поторопилась, сбилась с пути или просто не довела дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Весы

В каком-то вопросе от Весов может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Весам торопиться. Даже если ситуация подгоняет их в спину, сегодня Весам не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Весы думают, появится еще и третий вариант?

Скорпион

Сегодня, каким бы опытом Скорпион ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Скорпиона под свой личный контроль. А может быть, Скорпион почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Стрелец

Звезды гороскопа предлагают Стрельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Стрельца вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Стрелец обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Козерог

Козерогу ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Козерога попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Козерога в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Козерог будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Водолей

Водолею в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Водолея, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Водолею уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Рыбы

День потребует от Рыб таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Рыб только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Рыб: "мне кажется" и "я думаю". Если Рыбы хотят, чтобы их заметили и оценили, сегодня им стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

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