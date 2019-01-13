Стало известно, сколько стоит консультация Зираддина Рзаева - ЦЕНЫ
13 января 2019 18:48 681
Консультация Зираддина Рзаева, занявшего второе место в шестом сезоне "Битвы экстрасенсов" (2008 год), стоит тысячу евро (77 тысяч рублей, (1960 AZN) ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Курс лечения у него обойдется от 5 тысяч евро (386 тысяч рублей, 9800 AZN), а бизнес-консультация - 10 тысяч евро (больше 770 тысяч рублей, 19600 AZN).
Бывший учитель из Азербайджана, прославившийся благодаря российскому телешоу, имеет пять квартир в Москве и особняк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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