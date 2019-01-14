Видео охоты кота на птицу взорвало Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как кот ловко поймал птицу, залетевшую в здание. Ролик был опубликован в "Твиттере".

Эти кадры были сделаны, по-видимому, в аэропорту или на вокзале. На видео можно увидеть, как в коте, увидевшем птицу, тут же просыпается охотник, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он несется за ней, "дрифтуя" на повороте. В самый неожиданный момент маленький хищник в немыслимом прыжке ловит ее и уносится с добычей вперед.

Люди даже вскрикивают от неожиданности.

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