Собака, которая гладит кота, умилила пользователей Сети - ВИДЕО

14 января 2019 11:09

В Сети набирает популярность видео с собакой, которая трогательно взаимодействует с котом. Ролик был опубликован в "Инстаграме".

На этих кадрах запечатлено, как человек гладит кота, а второй хвостатый питомец сидит рядом и внимательно на это смотрит. Потом собака повторяет движения человека - поднимает лапу и тоже гладит кота по голове, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В итоге собака начинает гладить кота все активнее и активнее и играется с ним.

Пользователи нашли этот ролик умилительным. Его посмотрели более 40 тысяч человек.

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Нажмите на видео для просмотра:
Собака, которая гладит кота, умилила пользователей Сети

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