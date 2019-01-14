NASA исследует подводный вулкан Колумбос в Греции

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) организует международную экспедицию по исследованию морского дна вокруг подводного вулкана Колумбос, расположенного у острова Санторин в Эгейском море. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Kathimerini.

По ее данным, NASA будет финансировать эту экспедицию, которая состоится весной 2019 года с участием Греции. Как отмечает издание, речь идет об отработке новых технологий, которые в ближайшие десятилетия могут быть использованы для изучения внеземных океанов, например, на крупных естественных спутниках планет Сатурн и Юпитер, таких как Энцелад и Европа. С этой целью NASA хочет испытать новые методы исследований с помощью автономных подводных аппаратов, а это можно сделать на начальном этапе только на Земле.

Европа - шестой по счету спутник Юпитера, поверхность которого представляет собой корку из водного льда от 10 до 30 км. Под ней находится жидкий океан глубиной 20-30 км. Что касается Энцелада, одного из спутников Сатурна, то там NASA при помощи зонда Cassini обнаружила огромный подледный океан, покрывающий всю поверхность этого спутника.

Одна из основных проблем, стоящих в настоящее время перед учеными, заключается в том, что в космосе из-за огромных расстояний будет существовать большое запаздывание между командой, которая отдается центром управления на Земле, и ее приемом подводным роботизированным аппаратом, работающим во внеземном океане. Вот почему идет поиск особых технологических решений, которые позволили бы аппарату "самостоятельно думать" и принимать решения в неизведанных и потенциально опасных средах.

По данным Kathimerini, с аналогичной проблемой сталкиваются ученые, исследующие глубины океанов, поскольку радиоволны плохо распространяются в соленой воде. Поэтому новые технологии, разрабатываемые для автономного исследования внеземных океанов, начали опробоваться сначала в земных морях. Такая экспедиция с участием Греции была проведена в декабре прошлого года в Тихом океане, к юго-западу от Коста-Рики.

В программе участвуют океанографические институты Шмидта (Schmidt) и Вудс-Хоул (Woods Hole) из Калифорнии, NASA, Австралийский исследовательский центр робототехники Университета Сиднея, Массачусетский технологический институт (MIT) и Мичиганский университет (США), а также Афинский университет.

В сложной зоне у побережья Коста-Рики, которая включает подводные вулканы и множество гидротермальных источников, были протестированы различные типы роботизированных аппаратов, которые работают автономно в опасных условиях. Эти автономные транспортные средства могут "видеть" и "думать", что позволяет им безопасно ориентироваться. Они также могут искать слабые химические признаки жизни в воде, что очень важно для астробиологов.

Доцент Афинского университета Параскеви Номику - единственный ученый из Греции, которая участвовала в исследованиях в Коста-Рике и будет также работать во время экспедиции к подводному вулкану Колумбос у греческого острова Санторин. Она недавно вернулась из океанографической миссии в Тихом океане, где состоялся первый этап программы NASA по исследованию дна с помощью высокотехнологичных аппаратов. "Для меня было уникальным опытом участвовать в работе группы, использующей подводные аппараты, которые работают автономно, исследуя опасные геологические среды в глубинах океанов", - сказала Номику Афинско-Македонскому агентству новостей (AMNA).

Она также подчеркнула, что "экспедиция в Коста-Рику была репетицией следующего этапа, который должен состояться у вулкана Колумбос на острове Санторин этой весной". Ожидается, что исследования в Эгейском море будут проводиться в конце мая - начале июня и продлятся около недели.

Группа островов под общим названием Санторин, расположенная в 63 морских милях к северу от Крита, возникла более 3 млн лет назад и постоянно меняла свой облик под воздействием вулканической активности. Последнее сильнейшее землетрясение произошло там 3600 лет тому назад. В воздух взлетели 60 куб. км магмы, пепла и горных пород. Есть почти полная уверенность в том, что это извержение привело к гибели процветавшей тогда Минойской культуры, а также других древних цивилизаций, существовавших на этой территории.

У северо-восточной части Санторина находится другой действующий источник вулканической активности в этом же комплексе - подводный вулкан Колумбос. Более ранние исследования дна около него с помощью дистанционно управляемых аппаратов позволили установить, что температура там приближается к 220 градусам Цельсия, что "свидетельствует об активности вулкана и наличии магмы рядом с поверхностью".

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