Когда 70-летний мужчина открыл свой чемоданчик, мир изменился навсегда - ВИДЕО
15 января 2019 00:30 254
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Источник: Гвоздь
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