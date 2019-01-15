Интересные свадебные традиции разных стран

Свадебные традиции разных народов настолько разнообразны, что в некоторые из них даже трудно поверить. Разумеется, каждая пара вольна выбирать: придерживаться ли им обычаев или плюнуть на все условности.

Но свадебные обычаи передаются из поколения в поколение неспроста: каждой традиции придается определенный смысл. О некоторых свадебных традициях разных стран расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер

Франция

Денег на торжество французы не жалеют: выбирая для проведения церемонии и банкета старинные замки или особняки. Сдержанная роскошь и эстетика - традиционные "атрибуты" любой французской свадьбы. По традиции свадебную обувь невесте обязательно должен купить именно жених: туфельки означают единство молодых.

Греция

Греки свадьбу играют весело. Но не забывают и о традициях. Так, издавна в Греции особенным образом готовят брачное ложе: по постели сначала должны побегать маленькие дети. Считается, что это принесет в семью достаток и радость. Еще, чтобы супружеская жизнь была сладкой, невеста обязательно кладет в перчатку кусочек сахара.

Италия

Одна из забавных итальянских традиций - правило брачной ночи. Друзья новобрачных делают все, чтобы молодожены вдруг не заскучали: посреди ночи компания гостей может запросто постучать в окно дома новобрачных и потребовать их накормить и напоить. Знакомые с традицией супруги обычно держат наготове кастрюлю спагетти и пару бутылок вина.

США

На свадьбе в Америке не принято экономить: в среднем торжество обходится американской паре в 25 тысяч долларов. Невеста, которая придерживается традиций, обязательно следует правилу: "старое, новое, чужое, голубое". То есть в наряде прелестницы должна быть деталь голубого цвета, что-то старое, что-то, одолженное у подруги или родственников и, конечно, что-то новое.

Германия

В определенный в день в дом невесты приглашаются коллеги, соседи, приятели, которые не приглашены на саму церемонию. К столу подают легкие закуски и вино. Затем все выходят на улицу, где невеста, чтобы отогнать от будущей семьи злых духов, бьет посуду, а затем вместе с женихом собирает все черепки и выбрасывает.

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