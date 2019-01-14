Названы лучшие города для здорового путешествия

Редакция DailyMail составила список городов для здоровых путешествий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Отмечается, что оценивалась не только экологическая обстановка в городах, но и наличие соответствующей инфраструктуры - количество парков, спортзалов, магазинов здорового питания, а также солнечного света.

Лидером рейтинга стал Париж - французской столице удалось занять первое место благодаря большому количеству спа-центров (894), веганских ресторанов (1305) и магазинов здоровой пищи (150).

На втором месте списка - таиландский Чиангмай, на третьей строчке - Барселона.

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