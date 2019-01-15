Названы лучшие места для путешествий в 2019 году

Каждый год издание The New York Times выбирает лучшие места для путешествий по всему миру. Над списком работают международные авторы, фотографы и редакторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на strelka.com, на первом месте списка находится Пуэрто Рико, пострадавший от урагана "Мария" в 2017 году - путешествие на остров можно совместить с волонтерской работой. По словам редактора рубрики путешествий Эми Виршуп (Amy Virshup), в этом году одним из приоритетов в выборе локаций стала проблема изменения климата. В список попали места, которым угрожает глобальное потепление: от островов, где повышается уровень моря, до холодных уголков, где красота зимы находится под угрозой. В NYT считают, что включение таких мест в список поможет привлечь внимание к проблеме.

Также в списке есть пункты, которые в этом году отмечают важные даты. Например, издание рекомендует посетить в этом году немецкий Дессау, где пройдёт празднование столетия Bauhaus.

Также в список попал остров Ольхон на Байкале. Издание назвало озеро чудом природы, которое вечно противостоит угрозам человеческого вмешательства. Отмечается, что 2 марта состоится Байкальский ледовый марафон - благотворительная акция, посвящённая сохранению озера.

"Остров Ольхон, крупнейший на Байкале, и место, которое буддисты считают одним из самых священных в Азии, является популярным местом для экскурсий круглый год, даже с декабря по апрель или в мае, когда поверхность замерзает, а бирюзовый лёд cибирские ветры превращают в природные скульптуры", - говорится в аннотации.

Чтобы определить, какие места попадут список, NYT опросило журналистов, которые раньше писали для раздела путешествий, какие места они считают самыми интригующими и описать их в 150 словах. Все предложения собрали в один большой документ - в этом году в нём было порядка 70 страниц. Иногда несколько авторов предлагали одно и то же место, например, если там открывается что-то новое или на 2019 го запланировано мероприятие, - некоторые такие совпадения попали в окончательный список. Затем редакция выясняет, чем уникален каждый пункт, что делает его местом, которое нужно посетить прямо сейчас. Здесь учитывается культурный и исторический фактор, природные явления - всё, что может сделать направление особенно интересным в этом году.

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