Как избавиться от зимней хандры
Если вы испытываете зимой депрессию и часто хандрите, избавиться от такого состояния можно с помощью простых, но эффективных способов. О них расскажет Day.Az со ссылкой на gotovim-edim.ru.
Главная причина хандры в холодное время года - недостаток света. Ученые доказали, что простая настольная лампа способна творить чудеса. Если человек хотя бы полчаса сидит возле яркого источника света, его самочувствие улучшается. То же самое можно сказать и о камине.
Ничто не поднимает настроение лучше, чем сладости. Если вы ощущаете подавленность в зимний период, не отказывайте себе в этой маленькой слабости. Если вы ведете борьбу с лишним весом, остановите выбор на черном шоколаде и бананах.
Ученые утверждают, что музыка значительно поднимает настроение, а эффект от прослушивания одной удачной композиции держится на протяжении еще нескольких недель.
Самое главное - слушайте позитивную музыку. Еще одно интересное открытие - настроение повышает не только отпуск, но даже мысли о нем. Планируйте в ярких красках, как вы будете отдыхать. И эффект не заставит себя ждать.
Почаще встречайтесь с друзьями. Вы можете собраться на чашечку чая и вспоминать веселые моменты. Это намного лучше, чем укутаться в одеяло и смотреть бесконечные сериалы.
Сделайте доброе дело - исследования доказали, что таким образом люди повышают свою самооценку и настроение.
Следуйте философии датчан - хюгге. Для этого создайте ощущение комфорта и уюта по максимуму. Смените обстановку в доме, приготовьте вкусные блюда или зажгите ароматические свечи во время купания.
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