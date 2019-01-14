Ученые нашли способ предотвратить образование метастазов при раке

Ученые из Базельского университета нашли средство, предотвращающее образование метастазов при раке груди. Об этом сообщает Medicalxpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, специалисты провели масштабные испытания 2486 соединений и определили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Под воздействием механизмов эпигенетического контроля эти клетки становятся похожими на стволовые, что способствует их закреплению в тканях и последующему делению. В результате образуются кластеры, которые приводят к появлению вторичных опухолей.

В ходе исследования был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" кластеры на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.

"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", - рассказал руководитель исследовательской группы Никола Ацето.

Медики отмечают, что метастазирование - причина более 90 процентов смертей, связанных с онкологией. При этом, если поражаются жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.



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