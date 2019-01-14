Оптическая иллюзия с "ненастоящей" собакой озадачила пользователей Сети - ФОТО

14 января 2019 20:10

В Сети набирает популярность фотография мексиканской голой собаки по кличке Пайпер.

Хозяйка животного Сандра Пинеда поделилась снимком своего питомца в соцсетях. Так как у собаки этой породы почти полностью отсутствует шерсть, многие пользователи приняли Пайпер за статую. Как рассказала Сандра, пост с изображением пса набрал более десяти тысяч лайков.

"Они все были крайне озадачены и спрашивали меня, настоящая она или нет. Сначала я подумала, что они шутят, но потом поняла, что они спрашивают всерьез. Они просто не могли поверить, что это настоящая собака", - рассказала Сандра порталу Lad Bible.

По словам Сандры, она уже привыкла к Пайпер и ее внешний вид не кажется ей чем-то необычным.

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