Мужчины боятся боли сильнее, чем женщины - ИССЛЕДОВАНИЕ

Множество исследователей по всему миру сегодня разрабатывает различные методики избавления пациентов от хронической боли. Но для того чтобы найти "противоядие", нужно для начала понять саму природу хронической боли.

Специалисты выяснили, что одной из "движущих сил" хронической боли могут быть воспоминания о неприятных ощущениях, испытанных пациентом ранее. Новая работа канадских исследователей показывает, что такие воспоминания напрямую зависят от пола человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее было доказано, что у мужчин и женщин хроническая боль возникает по-разному. Вполне логично, что у них может отличаться и её восприятие, рассуждают учёные.

Чтобы проверить это предположение, они провели серию экспериментов сперва с модельными животными (мышами), а затем с людьми.

На первом этапе самок и самцов грызунов помещали в специальный контейнер, а затем воздействовали теплом на заднюю лапку, что должно было вызывать небольшую боль. Её уровень оценивался по тому, как быстро животное отбегало от источника тепла.

Затем исследователи вызывали у грызунов интенсивную боль при помощи инъекции разбавленного уксуса. В течение примерно 30 минут мышей мучали боли в животе.

На следующий день часть животных вновь поместили в тот же контейнер и повторили первую "экзекуцию". Наблюдения показали, что у самцов тепловое воздействие вызывало более мощные болевые ощущения, чем у самок, а также чем у них самих днём ранее.

Тем временем у самцов, которых помещали в новый контейнер, не служивший "камерой пыток" ранее, неприятные ощущения не усиливались.

Далее последовали схожие испытания с участием людей: 41 мужчины и 38 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Их приводили в комнату и также подвергали неприятному тепловому воздействию, но уже в области предплечья. При этом участники должны были оценить уровень боли по 100-балльной шкале.

Сразу же после этого их просили надеть манжеты для измерения артериального давления на ту же руку, которая подвергалась воздействию, и в течение 20 минут совершать этой рукой движения, как во время спортивных тренировок. Лишь семь человек из почти 80 поставили таким ощущениям оценку ниже 50 баллов.

На следующий день часть участников вернулась в ту же комнату, а другая часть посетила новую. Добровольцы вновь подверглись тепловому воздействию. Мужчины, находящиеся в той же комнате, что и ранее, оценили болевые ощущения как более сильные по сравнению со всеми женщинами и с мужчинами, которых "нагревали" в незнакомой комнате.

Авторы работы признаются, что были поражены, когда увидели, что между мужчинами и женщинами наблюдаются такие же различия, что и между самцами и самками мышей.

"Ещё более удивительным было то, что мужчины реагировали сильнее. Ведь хорошо известно, что женщины более чувствительны к боли, чем мужчины, и они, как правило, более подвержены стрессу", - отметил соавтор работы психолог Лорен Мартин (Loren Martin) из Университета Торонто в Миссиссоге.

Но результаты свидетельствуют о том, что на самом деле мужчины лучше запоминают болевые ощущения и испытывают больший стресс, когда те повторяются.

"Были причины ожидать, что мы увидим повышенную чувствительность к боли на второй день, но не было никаких оснований полагать, что это будет характерно для мужчин. Это стало полной неожиданностью", - добавил один из ведущих авторов исследования профессор Джеффри Могил (Jeffrey Mogil) из Университета МакГилла.

По его словам, вероятнее всего, на втором этапе эксперимента самцы мышей и мужчины ожидали, соответственно, либо новой инъекции уксуса, либо ещё одного "раунда" с манжетами. Это "предвкушение" вызвало сильный стресс, который усилил неприятные ощущения даже от не столь болезненного теплового воздействия.

Чтобы подтвердить эти выводы, команда провела ещё одно испытание, уже только с мышами. Учёные ввели грызунам препарат, который блокирует память. Когда они повторили эксперимент, то увидели, что у самцов не было никаких признаков усиления болевых реакций на втором этапе. Очевидно, потому что они не были напуганы воспоминаниями и не испытывали стресс после предыдущих неприятных ощущений.

"Это важный вывод, потому что всё больше фактов свидетельствуют о том, что хроническая боль является проблемой в той степени, в которой вы её помните. В этом исследовании впервые такая "запоминающаяся боль" была изучена с использованием трансляционного подхода - как с грызунами, так и с людьми", - отметил Мартин.

По его словам, если воспоминания являются "движущей силой" хронической боли, важно понять, как именно такие воспоминания формируются.

Авторы работы настроены оптимистично и в дальнейшем на основе новых данных намерены разработать эффективные методики борьбы с хронической болью, чтобы облегчить жизнь многим пациентам.

Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Current Biology.

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