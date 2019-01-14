Большинство планет Млечного пути признали безжизненными

Планеты, расположенные вокруг звезд-красных карликов, вероятнее всего, безжизненны - таковы результаты исследований, проведенных при помощи телескопов "Хаббл" и VLT.

Красные карлики - самые распространенные звезды в Млечном пути. Они составляют 75 процентов всех светил галактики. Об этом сообщает Universe Today, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Вокруг большинства из них вращаются экзопланеты, но, скорее всего, на них не может существовать жизнь. Условия, создаваемые небольшими и холодными "карликами", не подходят для формирования необходимых веществ, в частности, воды.

Ученые провели наблюдения за молодой звездой AU Micro, возникшей 12 миллионов лет назад (это 1 процент от возраста Солнца). Ее планетная система находилась в состоянии формирования. Аппаратура зафиксировала шесть "комков" материала, которые быстро вращались вокруг центра и выталкивали из системы мелкие частицы, возможно, содержавшие воду и другие летучие вещества.

Развитие системы шло очень активно. Эксперты подсчитали, что протопланетный диск должен полностью исчезнуть всего за полтора миллиона лет. Раньше считалось, что для этого потребуется не меньше 25 миллионов лет.

Авторы исследования отметили - если все частицы, содержащие воду, будут вытолкнуты из системы еще на раннем этапе ее формирования, условий для развития жизни не возникнет. Не только планеты, но и кометы окажутся полностью лишены водяного льда.

Ранее астрономы пришли к выводу, что крупнейшее звездное скопление Млечного пути Омега Центавра также безжизненно - плотность звезд там слишком высока, чтобы могли существовать стабильные обитаемые планеты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook