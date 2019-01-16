Психические заболевания, которые могут передаваться близким людям

Когда вы живёте бок о бок с человеком, обычные болезни вполне могут передаваться от одного другому. И психические заболевания, как оказалось, не исключение. Этот феномен в теории носит название "симбиотическое безумие", но больше это явление известно под названием "двойной психоз". Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Ты и я против всего мира

Первый подобный случай был зафиксирован в XIX веке, в нём описывается пара в возрасте 30-ти с небольшим, Маргарет и Майкл. Им обоим казалось, что по ночам к ним в дом проникают люди, оставляют после себя пыль, разбрасывают по дому пушинки и стаптывают их обувь.

В другом случае даже не две, а три сестры испытали на себе так называемый "тройной психоз". Две сестры переехали в дом по соседству с третьей сестрой, чтобы помогать ей присматривать за детьми, и со временем они стали гораздо ближе друг другу и глубоко окунулись в религию. В какой-то момент младшая сестра уверовала в то, что между разными версиями Библии существовали возмутительные противоречия и преисполнилась решимости исправить это. Три дня сёстры молились не переставая, пока не поверили в то, что Бог хочет, чтобы они жили в одном совершенно определённый доме в этом городе. Дом им не принадлежал, но сёстры пошли и требовали, чтобы их пустили жить. Они даже били окна и кидались на жильца, пока не приехала полиция.

Позволь мне сойти от тебя с ума

Согласно статье, напечатанной в канадском журнале по психиатрии, симбиотическое безумие чаще всего настигает людей, находящихся в очень близких отношениях, например, пары в браке, братьев и сестёр и родителей с детьми. Обычно такие люди живут в социальной изоляции и имеют ранее диагностированные психические заболевания. Болезнь может выражаться в нескольких формах, наиболее известная из всех - это навязанное безумие. В этом случае доминирующий человек в паре передаёт своё наваждение легко внушаемому партнёру, а тот не сопротивляется.

Существуют также: одновременное безумие, когда оба человека, находясь в тесной связи друг с другом, испытывают одно и то же наваждение одновременно; сообщаемое безумие, оно похоже на навязанное безумие, за исключением того, что в этом случае есть период сопротивления со стороны второго человека; принудительное безумие, оно похоже на сообщаемое, только при этом от второго человека первому передаются ещё дополнительные наваждения.

К счастью, большинство этих форм безумия легко лечатся: надо просто разделить двух людей. Если это не срабатывает - чаще всего так бывает в случаях с навязанным безумием или с принудительным безумием - психиатры могут прибегнуть к медикаментозному лечению или к электрошоковой терапии. Однако тенденция делиться странностями не всегда плоха, мы все делаем это. Есть очень немного пар, долго живущих вместе и не разделяющих чудачеств друг друга. Очень мало семейных или даже дружеских отношений не требуют от обоих людей в паре мириться с различными психическими сбоями партнёра. Мы все немного сходим с ума ради других людей в нашей жизни.

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