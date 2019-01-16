Ученые нашли простой способ запомнить что угодно

Не можете вызубрить очередной параграф из учебника или просто часто забываете даже самые простые вещи? Не беда: согласно новому исследованию, самый эффективный способ запомнить что угодно - это... рисунок. На практике он оказался даже более эффективным, чем запись текста, просмотр видеоролика и другие методы визуализации!

Исследователи утверждают, что пожилые люди, которые занимаются рисованием, могут не просто сохранить, но и улучшить свою память после тяжелых заболеваний, а также в качестве профилактики риска развития таких состояний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

У команды Университета Ватерлоо хорошие новости для тех, у кого всегда были двойки по рисованию в школе: вам совсем необязательно рисовать хорошо. Сам факт того, что вы рисуете или изображаете необходимую информацию в виде простых, схематических картинок уже играет большую роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, для исследования были отобраны 48 участников - половина в возрасте примерно 20 лет, а вторая половина примерно 80 лет - которых попросили пройти серию упражнений. Когда им показывали последовательность слов, они должны были или написать его, или попытаться изобразить. После перерыва добровольцев попросили запомнить как можно больше слов. Конечно, молодежь справилась с заданием лучше пожилых людей, но вот что интересно: обе группы в результате запомнили намного больше тех слов, которые они изобразили на рисунке, а не записали текстом.

Почему так происходит? У исследователей есть предположение, что эффективность рисования кроется в нескольких способах предоставления одной и той же информации: визуальной, пространственной, словесной, семантической (т. е. сохраняется значение слова) и моторной (сам физический акт рисования). Таким образом, большая часть мозга остается активной и участвует в хранении конкретной информации.

В следующий раз, когда соберетесь на экзамен или будете готовиться к важному выступлению - попробуйте делать зарисовки, а не просто раз за разом перечитывать текст.

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