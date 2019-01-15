Забывший ключи пилот залез в самолет через иллюминатор и попал на камеры - ВИДЕО
15 января 2019 12:48 224
Пилот самолета попытался забраться в кабину через иллюминатор. На видео обратило внимание издание Daily Mail. Ролик в своем аккаунте в Twitter выложил один из работников British Airways. Вскоре пост был удален, но успел набрать 12 тысяч просмотров и шокировать пользователей
"Возможно я задам очевидный вопрос, но неужели для авиалайнера есть ключи?" - удивлялись одни. "Скажу по секрету, так делают только когда основная дверь заперта, и вы не можете вспомнить код", - испугались другие. "Это явно неудобно!" - сетовали третьи, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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