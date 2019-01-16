Как моются на атомной субмарине
Служба на атомной подводной лодке - настоящее ипытание для любого мужчины. Вахты и боевые задачи дополняются не менее экстремальными бытовыми вещами. Такими, как сходить и помыться на 300 метровой глубине.
Как передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru, несмотря на отсутствие контакта с внешней средой, подводная лодка - не самое чистое место в мире. Поэтому здесь вопрос чистоты стоит в череде задач экипажа наряду с боевыми вахтами.
Банные процедуры проводятся с регулярностью раз в пять дней. Душевых на атомных подводных лодках немного: обычно речь идет о трех. Поэтому график посещения душевых подчинен расписанию, чтобы весь экипаж был распределен в календарном плане. Здесь же подводники могут постирать и свои личные вещи.
Для бортовых водных процедур используется подогретая забортная вода. Как нетрудно догадаться - она соленая. Чтобы вред для кожи был минимальным, подводники ежедневно обтирают тело ватными тампонами со специальной пропиткой - такие грузят на борт заранее.
Кстати, о белье подводникам беспокоится не приходится. Каждую "помывку" все использованное собирается и меняется на новое - грязные вещи уже в порту просто отдадут на переработку.
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