Он отказался уезжать из разрушенной Сирии. Причина поразила мир до слез - ВИДЕО
16 января 2019 09:15 234
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Источник: Гвоздь
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