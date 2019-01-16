Ядерные взрывы, которые пошли не по плану - ВИДЕО

16 января 2019 02:55

Ядерное оружие в прошлом веке пытались использовать не только в военных целях. Ученые проводили массу опасных, неосмотрительных взрывов под землей, под водой и высоко в небе. Неудивительно, что некоторые из испытаний пошли совсем не так, как планировалось. Day.Az со ссылкой на trendymen.ru расскажет о ядерных взрывах, которые пошли не по плану.

Американский проект Starfish Рrime ставил целью изучить ядерные взрывы в космосе. Серия состояла из 36 испытаний, первое же пошло не по плану. 20 июня 1962 года ракета с заряда просто развалилась в воздухе!

Но хуже всего оказалось испытание ядерного оружия, которое так и не произошло. В 1991 году СССР планировал взорвать в Семипалатинске бомбу, но страна канула в Лету, Казахстан получил независимость, заряд же так и остался похороненным под землей.

4 года потребовалось саперам, чтобы достать и обезвредить эту бомбу.

О других неудачных испытаниях можете посмотреть в представленном ниже ролике.

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Ядерные взрывы, которые пошли не по плану

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