Красивая проказница: как живет сестра Конора Макгрегора - ФОТО
16 января 2019 03:26 66
Младшая сестричка Конора Макгрегор оказалась очень милой проказницей. Красотка с боевым братом сравнительно недавно порадовала Инстаграм интересными и яркими снимками с пляжного отдыха.
Как передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru, Аоайф приходит на все бои брата и активно его поддерживает. Впрочем, для чего же еще нужны сестры!
Сам Конор как-то рассказывал, что драться ему приходится не только на ринге - за красавицей-сестрой нередко собираются толпы поклонников.
Аоайф Макгрегор посвятила спорту все детство. Ну, это заметно и по точеной фигурке красавицы.
Сейчас Аоайф работает фитнес-моделью и проводит вечера в компании ближайших подруг на громких вечеринках.
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