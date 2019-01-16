Красивая проказница: как живет сестра Конора Макгрегора - ФОТО

16 января 2019 03:26

Младшая сестричка Конора Макгрегор оказалась очень милой проказницей. Красотка с боевым братом сравнительно недавно порадовала Инстаграм интересными и яркими снимками с пляжного отдыха.

Как передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru, Аоайф приходит на все бои брата и активно его поддерживает. Впрочем, для чего же еще нужны сестры!

Сам Конор как-то рассказывал, что драться ему приходится не только на ринге - за красавицей-сестрой нередко собираются толпы поклонников.

Аоайф Макгрегор посвятила спорту все детство. Ну, это заметно и по точеной фигурке красавицы. 

Сейчас Аоайф работает фитнес-моделью и проводит вечера в компании ближайших подруг на громких вечеринках.
 

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