Самые дорогие в мире продукты питания

Существуют продукты, которые в буквальном смысле на вес золота. Стейк из мраморного мяса стоит 2800 долларов, а дыня от 23 до 26 тыс долларов за штуку. Так, Naked Science озвучили 5 продуктов питания, за которые люди готовы платить огромные деньги. Day.Az со ссылкой на kontrakty.ua представляет читателям эти продукты

Грибы Мацутакэ

Гурманы утверждают, что вкус грибов Мацутакэ не может ни с чем сравниться, но такой дорогой он из-за своей редкости. Гриб растет только в дикой природе и только под определенным видом хвойных деревьев, самостоятельно вырастить его невозможно.

Так, фунт грибов Мацутакэ может достигать стоимости в 1000 фунтов, где, например, 1 гриб стоит 100 долларов.

Мраморное мясо

Мраморная говядина названа так из-за внешнего вида, так как выглядит как мрамор. Такой вид мяса может быть только у определенного рода коровы или быка. Их специально выращивают в Японии в регионе Кобэ, где животное выпасают строго в чистых полях, далее обездвиживают и кормят рисовым зерном.

Чаще всего корову или быка при этом поят особым видом пива или даже сакэ. Также заботятся о том, чтобы у животного не образовалось пролежней. Мясо обжаривается по особой технологии без масла и заменой обычной соли на морскую. Один такой стейк можно приобрести за 2800 долларов.

Арбуз Дэнсукэ

Еще один дорогой вид продуктов выращивают также в Японии в провинции Акайдо - арбуз Дэнсукэ. Арбуз имеет необычный вид - снаружи он полностью черный, но внутри вкус такой же как у арбуза обыкновенного. Прославился он тем, что выращивать его сложно, потому в год он дает всего лишь 60-70 плодов. Приобрести арбуз можно исключительно на аукционах, где за штуку просят 6 тыс долларов.

Дыня Юбари

Отмечается, что дыня имеет такое название только из-за внешнего сходства с дыней и принадлежности к семейству тыквенных. Но гурманы отмечают, что вкусом она напоминает что-то среднее между дыней и тыквой, но очень нежная, мягкая и сочная. За одну дыню просят рекордную сумму от 23 до 26 тысяч долларов.

Белый трюфель

Традиционно трюфель считается самым желанным грибом. Они также редкие, искусственно вырастить не удастся, а собрать их не просто, так как растут они только под землей. Трюфели собирают с помощью специально обученных собак.

Цены на них варьируются в зависимости от веса и желаний продавца, но отмечается, что в 2004 году на аукционе продали 850 граммовый белый трюфель за 28 тыс фунтов стерлингов. Примечательно, что до покупателя трюфель так и не доехал, так как по дороге протух.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook