В Исмаиллы родился шестиногий ягненок - ВИДЕО

В селе Тирджан Исмаиллинского района произошел интересный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал ARB TV, житель села Азим Хасратов обнаружил, что одна из овец, содержащихся на его ферме, родила двух ягнят.

По словам А.Хасратова, один из ягнят родился с шестью ногами. Фермер говорит, что впервые сталкивается с таким явлением.

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