В Исмаиллы родился шестиногий ягненок - ВИДЕО

15 января 2019 17:02

В селе Тирджан Исмаиллинского района произошел интересный случай. 

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал ARB TV, житель села Азим Хасратов обнаружил, что одна из овец, содержащихся на его ферме, родила двух ягнят.

По словам А.Хасратова, один из ягнят родился с шестью ногами. Фермер говорит, что впервые сталкивается с таким явлением.

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İsmayıllıda qeyri-adi hadisə: 6 ayaqlı quzu

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