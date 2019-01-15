На борт самолета Сингапура залетела птица, добравшаяся с пассажирами до Лондона - ВИДЕО
15 января 2019 17:42 153
На борту самолета,следовавшего в Лондон, авиакомпании Singapore Airlines появился необычный пассажир: птица забралась на борт и летела вместе с пассажирами до пункта назначения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, бортпроводники пытаются поймать пернатого пассажира, однако птица улетает.
Отмечается, что необычный пассажир весь полет провел в бизнес-классе самолета.
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