На борт самолета Сингапура залетела птица, добравшаяся с пассажирами до Лондона - ВИДЕО

15 января 2019 17:42

На борту самолета,следовавшего в Лондон, авиакомпании Singapore Airlines появился необычный пассажир: птица забралась на борт и летела вместе с пассажирами до пункта назначения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, бортпроводники пытаются поймать пернатого пассажира, однако птица улетает.

Отмечается, что необычный пассажир весь полет провел в бизнес-классе самолета.

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Нажмите на видео для просмотра:
На борт самолета Сингапура залетела птица, добравшаяся с пассажирами до Лондона

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