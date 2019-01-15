На Луне взошли семена картофеля и хлопка

На борту китайского зонда "Чанъэ-4", совершившего мягкую посадку на обратной стороне Луны, проросли первые семена, привезенные для проведения научных экспериментов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает South China Morning Post.

Первыми в ходе эксперимента дали побеги семена хлопка, фотографии публикует во вторник Китайское космическое агентство. Ранее сообщалось, что в составе миссии на поверхность был доставлен герметичный контейнер с различными семенами, в том числе картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных).Об успехе эксперимента заявил профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, не уточнив, когда именно семена дали всходы. По его словам, помимо хлопка дали всходы семена рапса и картофеля.

Кроме того, среди выбранных живых организмов, отправленных на Луну, оказались семена резуховидки Таля, дрожжи и плодовые мушки. Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения - преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

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