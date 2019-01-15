В Египте обнаружены гробницы Римской эпохи

Египетская археологическая миссия, работающая в районе города Мут в оазисе Дахла на западе страны, обнаружила две хорошо сохранившиеся гробницы римского периода (30 год до нашей эры - 312 год нашей эры). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство по делам памятников древности.

По словам главы Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, от первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями, которая спускается к запечатанному входу. Археологи вскрыли гробницу и обнаружили неплохо сохранившиеся погребальные помещения, выполненные из глиняных кирпичей, песчаника и известняка, алтарь, погребальную посуду.

Вторая гробница расположена восточнее первого погребения. В ней также сохранились погребальные помещения, камеры, стол для подношений. Археологи говорят, что в гробнице найдена настенная цветная роспись, изображающая сцены бальзамирования усопших.

По словам представителей министерства по делам памятников древности Египта, работы в районе города Мут продолжаются с 2002 года. Археологи к настоящему моменту обнаружили уже порядка десяти гробниц, относящихся к разным периодам истории Египта и находящихся в разной степени сохранности.

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